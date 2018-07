Santiago Segura tiene que convencer a Julia de subir a la alfombra durante los ensayos

ENSAYOS GALA 6 | TU CARA ME SUENA MINI

Julia y Santiago serán Jasmín y Aladdín en la próxima gala de Tu cara me suena Mini y durante los ensayos Ángel Llácer les propone un juego de persuasión, Santiago tendrá que convencer sea como sea a Julia de subir a su alfombra, ¿lo conseguirá? No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.