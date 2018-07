Llum Barrera y Unax imitan a George Michel en Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI I ACTUACIONES GALA 2

En la segunda gala de Tu cara me suena Mini, Unax y Llum Barrera se convierten en gemelos y han imitado al grandísimo George Michael con la canción “Wake me up before you go” y han sorprendido con la gran complicidad que ha habido entre los dos durante la actuación. ¡Bravo!