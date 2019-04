Velandrino abandona las cocinas de Top Chef

“NO HE DEMOSTRADO MI COCINA”

Montse, Velandrino y Marcel se han visto las caras en la última oportunidad en la primera oportunidad fuera de las cocinas de Top Chef. Los tres cocineros han tenido que cocinar un plato donde el queso Ideazabal fuera el elemento principal. Tras una prueba complicada y bastante reñida ha sido el plato de Julio Velandrino (una crema de Ideazabal con patata y nabo) el que menos ha gustado al jurado y se convierte en el tercer expulsado de Top Chef. “Sé que lo he hecho mal. Mi mayor rival era yo mismo y no me tenía que haber puesto a innovar en esta última prueba” afirma el cocinero.