Oriol y Alejandro en la última oportunidad centrados en derrotar al contrario

Los concursantes se centraron en eliminar al contrario y no en elaborar un buen plato. Así, Alejandro considera que Oriol no sabe trabajar bajo presión y que es “Un cocinero cogido con pinzas”. Oriol no lo dudaba, en esta última oportunidad iba a ir a por Alejandro a gas porque, según dice, no le gusta su barba roja.

Publicidad