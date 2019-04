Oriol: “Soy un artista y me cuesta tener un jefe por encima”

ORIOL VUELVE A LIARLA EN LA PRUEBA GRUPAL

Oriol ha dejado claro que no es una persona fácil y todos los concursantes están bastante de acuerdo en que no se encuentran a gusto cocinando con él. Durante la prueba por equipos, Oriol no ha parado de discutir, regañar e incluso burlarse de otros compañeros. Nada más empezar Oriol y Alejandro se han empujado por conseguir el pan del durum. Alejandro cansado de la actitud del catalán afirma que “hemos venido aquí a cocinar, no a pelear como niños”.