En la prueba de preparación del cocido madrileño, Luca busca desesperadamente una morcilla con la que poder completar su plato. A pesar de que no sea un ingrediente imprescindible para la elaboración, le pide a Sergio de favor que le de su sobrante. Una petición que no ha tenido éxito y que hará que Luca se acuerde en próximas ocasiones del no favor de su compañero.

