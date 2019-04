Alejandro Platero: “Si puede ser capitana tiene que demostrarlo”

TODOS CONTRA MARI PAZ EN LA PRUEBA GRUPAL

Mari Paz ha encabezado el equipo gris con Alejandro y Marcel que hacen buen equipo dejando un poco de lado a Mari Paz. Alejandro dice que su capitana “está más perdida que una cabra en un garaje” pero la de Albacete no estaba dispuesta a permitir que pongan en duda su trabajo: “A mí no se me sube nadie a la chepa”.