Alejandro se convierte en el último semifinalista

MEJORES MOMENTOS | PROGRAMA 13

Sergio y Alejandro se han batido en una última oportunidad de lo más complicada: replicar un plato sin el sentido de la vista. Ambos han hecho dos grandes platos según el jurado, Alejandro ha acertado con las texturas pero no con el ingrediente principal y Sergio ha acertado en el lenguado pero le han faltado elaboraciones y texturas en su plato. Solo uno de ellos podía llegar a ser semifinalista y ese ha sido Alejandro tras una deliberación complicada. Tras la noticia el valenciano no se lo podía creer “Aún me tiembla el pulso, estoy muy agradecido por haber conseguido esto y ahora espero llegar a la final”.