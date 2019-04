Jesús Almagro parte como favorito

EL ALMACÉN DE TOP CHEF

Jesús Almagro es uno de los concursantes que más ha sorprendido, sobre todo al resto de concursantes por ser un cocinero ya reconocido. Sus propios compañeros comentaban estar algo asustados al verle participar, sin embargo el afirma que tiene las mismas condiciones que el resto. "No me veo ganador me veo concursante"