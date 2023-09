¿Te suena su cara? El exconcursante que hizo historia en Ahora Caigo y apareció en The Floor

En el primer programa de The Floor hemos podido conocer a concursantes que nos han dejado sorprendidos, como es el caso de Anabel, que nos dejó boquiabiertos con su currículum.

Pero The Floor arrancó su andadura en Antena 3 con una cara conocida por muchos. El primer concursante en ser elegido ha sido Borja Santamaría, de Vilagarcía de Arousa. Ya por su sonrisa y su fuerte acento gallego, cualquiera sabría quién es, pero por si hay algún despistado, su sentido del humor al presentarse y elegir rival nos hizo viajar varios años atrás.

Igual si nos lo imaginamos con el pelo más largo... ¿Ahora sí? Se trata de Borjamina, el hombre que batió todos los récords en ¡Ahora caigo! Cuando el concurso, presentado por Arturo Valls, cambió su dinñamica y pasó a tener un mismo concursante central a batir, Borja apareció para hacerse con todos los récords.

El gallego estuvo durante 32 programas, ganó cuatro veces el Duelo Final, y se llevó poco más de 130.000 euros. 32 programas en los que nos hizo reír con su forma de ser y, sobre todo, con sus alocadas respuestas cuando no se las sabía.

Él mismo recuerda en sus redes sociales "el peak de su fama", en un Duelo Final donde intentó colar que Clara "Nabogordo" es la autora de la saga literaria Outlander. Y también cómo tiró de humor cuando la atleta María Vicente le privó de ganar otro Duelo Final.

Por desgracia, Borja no tuvo en The Floor la misma suerte que en ¡Ahora caigo!: pudo eliminar a una contrincante, pero en su segundo duelo no consiguió salir victorioso y tuvo que abandonar el programa.

Tras un primer programa de infarto, quedan 87 concursantes que harán todo lo posible por ser el último en pie, y para llevarse ese premio final de 100.000 euros. Ya hemos visto que hay concursantes con muchos quilates, ¿quién más se esconderá entre ellos? No te pierdas The Floor el próximo miércoles a las 22:45 horas en Antena 3.