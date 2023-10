¡No puede ser! Edu se atasca con su propia categoría y le regala la victoria a Paco Luis

Edu López se estrenó por todo lo alto y se colocó líder de la clasificación tras derrotar a su amigo Javi. El joven decidió ser precavido y volvió al tablero y el aleatorio seleccionó a Patrizia para salir al atril de juego, aunque no consiguió derrotar a Juanan. Tras ganar, el concursante copió la misma estrategia que Edu y volvió a su sitio.

El aleatorio se ha vuelto a poner en marcha y ha escogido a Paco Luis. Su única opción retable era Edu, así que se avecinaba un intenso duelo por el territorio más amplio del tablero. Billetes y monedas era la categoría que había en juego.

A pesar de que ésta es la temática que Edu ha defendido desde el inicio, el opositor a subinspector de Hacienda se ha bloqueado con varias de las imágenes y no ha sido capaz de remontar. ¡Paco Luis ha ganado con una gran ventaja en el marcador!

“En las dos que te has encallado, en el propio veíamos Argentina en un caso e Italia en otro”, le ha comentado Manel Fuentes a Edu al terminar el enfrentamiento. A pesar de haber perdido, el joven está satisfecho con lo que ha hecho y se va muy contento de The Floor. ¡Revive este duelo en el vídeo de arriba!