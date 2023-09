¿Ayuda divina? Los titulares protagonizan un emocionante duelo de Íñigo, el sacerdote, con Cristian

Tener rapidez es fundamental para ganar los duelos en The Floor. Es normal que los concursantes se queden en blanco o no sepan una palabra, pero si no pasan la imagen rápido pueden perder segundos muy valiosos y de esta manera, no poder remontar el duelo.

A Cristian le ha tocado jugar al ser elegido de manera aleatoria y entre las tres categorías que podría escoger para batirse en duelo se ha quedado con la de titulares, defendida por Iñigo, un sacerdote de Barcelona.

Con respecto a qué haría con los 100.000 euros del premio final, Iñigo ha afirmado: “Una parte iría para mi parroquia, que estamos en obras y otra para una Fundación que está en Etiopía”. El sacerdote no lo tendrá muy complicado porque asegura que le gusta estar informado de las noticias de actualidad. ¿Podrá controlar sus nervios?

Cristian se ha quedado en blanco con titulares relacionados con Notre Dame o el Guernica, sin embargo, ha podido remontar, aunque al final el Volcán de la Palma le ha hecho perder valiosos segundos. ¿Habrá conseguido derrotar finalmente a Íñigo? ¡Descúbrelo en el vídeo!