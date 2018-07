¿Por qué llora Rosa viendo 'Top Dance'?

LOS ESPECTADORES VEN 'TOP DANCE'

Las familias de 'Aquí mando yo' no podían perderse la segunda gala de casting de 'Top Dance'. Borja, de Madrid, confiesa que necesita "una dosis de Bustamante fuera de Instagram". En cuanto a las bailarinas, la que más comentarios despierta es Soraya Semper, que no deja indiferente a nadie con su historia de superación. Rosa, una mujer de 82 años de Irún, no puede evitar el emocionarse con la concursante.