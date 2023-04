¡Roberto Leal cumple 3 años en 'Pasapalabra'!: "Hay cosas que han cambiado en mí"

¡Qué especial este 11 de abril para Roberto Leal! En tal día como éste pero de 2020, tomó las riendas de 'Pasapalabra', aunque el estreno oficial llegara un mes más tarde. El concurso regresaba a Antena 3, que decidía apostar por el sevillano para esta nueva etapa. Regresaba así a su casa, a esta cadena, en la que ya estuvo con 'Espejo Público'. Eso sí, mucho más maduro, tan cambiado que hace pocos días comprobábamos que ni su propio hijo pequeño era capaz de reconocerle en una foto antigua.

Es el propio Roberto el que ha recordado que es un día emblemático para él y lo ha hecho a través de sus redes sociales: "No sabéis lo contento que estoy", empieza diciendo en su mensaje. "Hay cosas que han cambiado en mí y que quizá yo no me doy cuenta", reconoce, y pone algunos ejemplo: "Ahora me dedico en mis ratos libres a la lexicología, también me encanta la glíptica".

Parece que tres años rodeado de tantas palabras, de concursantes tan buenos, dando tres botes históricos (el de Pablo, el de Sofía y el de Rafa), han dejado huella en él. "Soy como un escrupulillo", afirma. Como ve, sólo hay que escuchar este mensaje de agradecimiento a sus fans, lleno de palabras poco usuales en el habla: "Os doy a todos un ósculo". ¡Por muchos años más disfrutándote, querido Roberto Leal, en 'Pasapalabra'!