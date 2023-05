El lado más personal de Encarni: "Espero ir soltando esta tensión y que podáis ver lo risueña que soy"

El trabajo duro tiene su recompensa y, por eso, Encarni puede ya presumir de haber superado la veintena de programas de 'Pasapalabra'. "Me he estado preparando, he trabajado duro, son muchas horas, son muchos días", explica la concursante, que se siente "feliz" por el simple premio de participar.

En esta entrevista exclusiva, nos comenta cómo logra compaginar el estudio con su familia y su trabajo: "A las 7 ya estoy levantada todos los días y me organizo". "Cuando algo se hace con ilusión, las horas no cuestan", asegura. Es una sensación que está compartiendo con Marta, rival y compañera, con quien está forma la pareja más longeva desde que Rafa se llevó el bote.

Encarni reconoce que, cuando llegó a 'Pasapalabra', la presión hacía que pareciera "muy seria": "Yo no soy así, soy una persona muy alegre, jovial, me río mucho". No obstante, con el paso de los días, cada vez se siente más cómoda en el plató: "Espero ir soltando esta tensión y que podáis ver lo risueña que soy".