Marta cumple 25 programas en 'Pasapalabra': "Me he propuesto llegar a 100 por lo menos"

Llegó de forma tímida a 'Pasapalabra', precisamente como reconoce ella misma que es. Sin embargo, se ha ido asentando y ganando confianza. Es Marta y ya cumple 25 programa, siendo la concursante más longeva en la etapa posterior al bote de Rafa. "Estoy pletórica por dentro, superorgullosa de mí misma", asegura. ¡Ya incluso sabe lo que es rozar el bote con roscos de 24 aciertos!

Tras las cámaras, es inevitable verla con un cuaderno entre sus manos. Es su forma de estudio. "Me pongo a escuchar roscos antiguos y a leer los diccionarios y, cuando hay palabras que digo que son bonitas, me las voy apuntando", explica. Después se las repasa en los ratos más insospechados: "Cuando tengo insomnio o cuando voy de viaje, en vez de leer un libro, que lo dejo para cuando ya tenga mi Rosco ganador".

Además, está convirtiéndose en clásico su duelo con Encarni, que llegó nueve programas después que ella. Entre ambas se está forjando un bonito compañerismo, por encima de la obligada rivalidad de un concurso. "Yo veo que las dos lo vivimos con el mismo nerviosismo, con las mismas ganas, la misma ilusión", asegura.