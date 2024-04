Saltan chispas en el enfrentamiento entre Patxi y Julio Salinas en La Pista: “Me está enfadando”

Patxi y Julio Salinas están siendo dos de los invitados que más fuerte han llegado a Pasapalabra en los últimos tiempos. De hecho, en este programa, a Roberto Leal he ha llamado la atención incluso su manera de vestir.

Esta vez ha tocado que los hermanos se viesen las caras en La Pista y, como era de suponer después de ver cómo fue la última vez, era de suponer que iba a ser un duelo de altura donde lo iban a dar todo.

“Me está enfadando”, decía Julio después de ver como su rival no había acertado a la primera y le intentaba desconcentrar durante su turno. Sin embargo, pese a que Patxi ya había dicho que era de Ana Belén, no ha sido suficiente.

Finalmente, el duelo ha terminado resolviéndose por un solo segundo ya que, ni diciéndoles el título al revés han sido capaces de dar con la canción. Pese a ello, cuando ha sonado Agapimú, todos en el plató lo han dado todo. ¡Momentazo!