Roberto Leal, sorprendido por el talento oculto de Martin Fiz: “No te imaginaba así”

Lucía Hoyos y Martín Fiz son dos de los invitados que han llegado para ayudar a los concursantes de Pasapalabra. El atleta forma parte del equipo de Fer, mientras que la actriz refuerza el de Moisés. La prueba de La Pista les ha enfrentado con una canción que les ha trasladado hasta el año 1967.

Se trata de un clásico que han tardado en reconocer, lo que lamentaba Martín. “No me suena nada, y fíjate que yo era un bailón”, ha afirmado, añadiendo que lo sigue siendo. Este detalle no ha pasado desapercibido para Roberto Leal: “Qué maravilla, no te imaginaba así de bailongo”.

El deportista ha demostrado que tiene estilo propio cuando suena la música. Además, se ha llevado la victoria tras reconocer, después del segundo fragmento, la canción Tres cosas (salud, dinero y amor). ¿Estamos ante un nuevo musiquito? ¡Compruébalo en el vídeo!

El talento que no está nada oculto es el de nuestros concursantes para saber palabras de El Rosco. En esta ocasión, Fer ha sido víctima de su propia táctica: se ha quedado sin capacidad de respuesta ante Moisés.

El concursante gallego ha preferido especular cuando ha llegado a 18 aciertos. Su rival le ha adelantado e, incluso, se ha quedado a sólo tres palabras del bote.