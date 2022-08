El problema del vestido de Eva Soriano en ‘Pasapalabra’: “¿Quieres la verdad?”

Eva Soriano ha sorprendido en ‘Pasapalabra’ con un vestido de rojo con lunares blancos, un detalle que no ha pasado desapercibido para Roberto Leal. El presentador ha asegurado que estaba “muy mona” con este “toque flamenquito”.

Sin embargo, la invitada no se ha resistido a revelar un secreto por culpa del escote. “Me he tenido que poner un imperdible, porque se me abría, y me está pinchando un pecho”, ha confesado.

“¿Pero te está pinchando ahora mismo?”, ha ahondado Roberto en el detalle. La cómica y presentadora le ha respondido que, gracias al color del vestido, si hay sangre no va a llegar a saberse. ¡No te pierdas en el vídeo esta surrealista conversación!

