¡Por los pelos! El VarPalabra dicta sentencia con el sprint de Manu en Palabras Cruzadas

Arantxa del Sol se ha puesto las gafas cuando le ha llegado el turno al equipo naranja de jugar Palabras Cruzadas. “Y eso significa que va a por todas”, ha asegurado Roberto Leal. Sin embargo, la prueba se le ha atravesado a la invitada, y también a Manu y a Juan Dávila, tanto o más que el bolero de Luis Miguel que le ha tocado en su duelo en La Pista.

El equipo naranja, al igual que el azul, ha jugado un panel repleto de personajes neoyorquinos famosos. Se les ha torcido desde el inicio, cuando Arantxa ha fallado el apellido de la artista cuya canción más vendida es ‘All I want for Christmas is you’. Tampoco Juan Dávila ha logrado recordar quién protagonizó en su infancia películas como ‘Sólo en casa’.

Hasta la quinta respuesta, gracias a Stallone, no ha llegado el primer acierto y lo ha logrado Manu. Después, todo el equipo ha conseguido ir poniéndose las pilas, aunque ya contrarreloj. El concursante, en un impresionante sprint, ha dado la última respuesta al filo del tiempo, hasta el punto de que han tenido que confirmarle a Roberto Leal si ha sido válida. ¡Revive este frenético momento en el vídeo!