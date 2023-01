¡Sin palabras! Diego Revuelta, emocionado tras su jugada magistral: “Lo he vuelto a hacer un año más tarde”

Diego Revuelta ha culminado su paso por ‘Pasapalabra’ por todo lo alto y por la puerta grande. Después de dos programas dándolo todo para conseguir los máximos segundos posibles, en este tercero se ha coronado como ocurrió hace un año en el ‘¿Dónde Están?’.

La prueba contenía palabras sobre objetos que tienen relación con las persianas y, después de que Eva Santolaria y Orestes fallasen en su turno, Diego Revuelta supo aprovechar el rebote muy bien y consigue resolverlo con una jugada magistral y llena de emoción.

“Lo he vuelto a hacer un año más tarde, ya me puedo ir tranquilo”, gritaba colmado de alegría el integrante del equipo naranja. Tal ha sido su felicidad que se ha lanzado a los brazos de Orestes y, seguidamente, a los de Roberto Leal. “Qué emocionante ha sido”, confesaba sin creerse aún el momento que acababa de protagonizar. ¡Esto no se ve todos los días!