Orestes se convierte en el protagonista de la historieta de ‘Zipi y Zape’ con una jugada sensacional: “¡Qué máquina!”

La última prueba por equipos ha estado marcada por dos historietas de José Escobar y los equipos han tenido que decidir con cuál jugar: ‘Zipi y Zape’ o ‘Carpanta’.

Orestes, concursante del equipo azul, que iba por debajo en el marcador, no ha dudado y ha querido decantarse por el primero, si sus compañeros no tenían inconvenientes: “De pequeño me chiflaba de pequeño junto con ‘Mortadelo y Filemón’”.

Ainhoa Arbizu y Enrique Villén han accedido y el equipo azul se ha encontrado un panel con nueve palabras relacionadas con ‘Zipi y Zape’, ¿lo habrán resuelto? ¡Así ha sido!

