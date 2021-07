“¡Madre mía qué acento!”: Marco Antonio convierte el plató en un karaoke gracias a ‘Walk Like an Egyptian’

El año de la canción, 1986, y los primeros acordes han sido suficientes para que Marco Antonio reconozca ‘Walk Like an Egyptian’ de The Bangles. El concursante ha realizado una demostración de sus habilidades lingüísticas al tararear la canción, convirtiendo el plató de ‘Pasapalabra’ en un divertido karaoke.

“¡Madre mía qué acento!”, Roberto Leal no ha podido evitar sorprenderse del acento del concursante así como de su espectacular baile al puro estilo egipcio.

No te pierdas este divertido momento.

Un fallo temprano de Marco Antonio y una espectacular primera vuelta de Sofía han marcado ‘El Rosco’, provocando una trepidante lucha entre los concursantes.

¿Quién se llevará ‘El Rosco’? ¡Descúbrelo en el vídeo!