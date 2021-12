¡Elegancia, brilli y lentejuelas! Los estilismos de ‘Pasapalabra’ en Nochevieja

El bote de ‘Pasapalabra’ ha superado los 500.000 euros en un programa muy especial. Roberto Leal ha despedido el año con unos invitados de lujo y con nuestros queridos concursantes, Jaime y Orestes.

Jaime ha recuperado a su equipo después de vencer a Manuel en la última ‘Silla Azul’ del año.

Y antes de empezar a jugar, el presentador ha hablado de los estilismos.

En el equipo naranja, Toni Acosta se ha venido arriba para despedir el año, pero sobre todo para recibir el nuevo. “Pa' fuera lo malo”, decía Roberto. Pablo Rivero ha comido “como un pavo” durante las Navidades y bromeaba con su chaqueta. Orestes se ha vestido “apañadín” y ha contado si suele vestir con americanas en citas importantes.

Y en el equipo azul, Susi Caramelo “va a partir Madrid” con su look: “A ver si les toca el bote y me sale la noche gratis”. Iván Massagué no sabía si hacer todo el programa de pie porque no encontraba la postura y ha vestido con un traje y tirantes, que le daban “el toque”. Jaime, por su parte, ha contado su propósito y está aliviado por no llevar corbata, ya que ninguno la ha llevado: “Es insoportable”.