“Ya me estás puteando”, Susi Caramelo entra en pánico en su estreno en ‘Pasapalabra’

Susi Caramelo comenzó el programa pidiéndole perdón a Jaime por estar en su equipo porque temía hacerlo mal.

Al conocer sus cuatro primeras opciones, la humorista no ha dudado en arremeter contra Roberto Leal: “Ya me estás puteando”. Susi Caramelo ha entrado en pánico al ver, en el panel de ‘Una de Cuatro’, distintos países, ya que no lleva muy bien la geografía.

“Tú estás muy viajada”, intentaba tranquilizarle Roberto Leal, pero ¿qué tal se le habrá dado la primera prueba por equipos? ¡Descúbrelo!