¡Qué bonito! El mensaje definitivo de la madre de José Corbacho para Roberto Leal

Las risas han estado garantizadas en Pasapalabra con la visita de José Corbacho. Roberto Leal le ha presentado como “el rey del mambo, el rey de la palabra, del verbo, del salseo”. Entre los dos ha habido un pique desde el primer programa, cuando el presentador le hizo un retrato caracterizándole como el Señor Patata, y el cómico se vengó afirmando: “Mi madre es muy fan tuya, Jorge Fernández”.

La broma no se quedó ahí porque, un programa después, Corbacho matizó para asegurar que en realidad quien le gusta a su madre es Juanra Bonet. Sin embargo, a ella no le ha gustado nada este vacile. “Cuando he llegado a casa, me ha dado con la zapatilla”, ha confesado el cómico. Por eso, al fin ha transmitido el mensaje auténtico que le dio para el presentador: “Dile a Roberto que soy muy fan… de Roberto Leal”.

Presentador e invitado se han fundido en un abrazo, aunque con anécdota. “No te lo mereces”, le ha dicho Corbacho. Por lo menos, no ha tirado de más presentadores para seguir troleándole, como Roberto creía: “Pensé que ibas a decir Arturo Valls”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!