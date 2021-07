La banda sonora de esta famosa película impacienta a Sofía y Javier en ‘Pasapalabra’

En el primer compás Javier ha apretado el pulsador, sin embargo ha tardado un poco más en conseguir sacar la canción. La película estaba clara: Greese, pero al concursante de la silla azul le ha costado cantar la canción. ¿Serían los nervios?

Por su parte, a Santiago Segura le comían los nervios desde el otro lado y le ha faltado cantarle “tell me more, tell me more” al ritmo de Greese.

