Inma, una joven de 19 años víctima de acoso escolar: "Han sido difundidas unas fotos mías en las que salgo con ropa interior"

El acoso escolar es, por desgracia, muy habitual en la vida real. Ahora alcanza cotas mucho más graves por la impunidad que brinda un perfil falso como hay tantos en las redes. Inma, una joven de 19 años, es una de estas víctimas y así relata cómo sufrió acoso en la red.

"El curso pasado sufrí un episodio de bullying por parte de varios compañeros de clase. Ahora denuncio que han sido difundidas a través de Whatsapp y de la red social Facebook unas fotos mías en las que salgo con ropa interior que yo misma envié a un compañero de tercero de la ESO. Esa fotografía está siendo difundida por todo el instituto.

Hace tres semanas me incluyeron en un grupo de Whatsapp y me mandaron varios mensajes de audio. En uno, una tal 'Barbi' decía: 'De parte de una amiga, Inma eres una puta', y un segundo mensaje en la que la tal 'Barbi' decía: 'eres una puta guarra'.

Además, hace cuatro días personas desconocidas han colgado un anuncio en una página de contactos de Internet llamada pasión.com con el siguiente texto: 'Hola chicos, me llamo Inma y tengo 19 añitos. Me encanta que se me corran en la boca'. El texto estaba junto a dos fotos que me hice este verano y las colgué en mi página de Facebook, que es abierta".

La joven cuenta en 'Nos importa' que "todo empezó por las redes sociales y cada vez fue a más", que hubo una ocasión en la que le "partieron la boca" y la dieron "un puñetazo en el ojo". Inma no se lo contó a nadie, llegó a aguantar años sin contarlo "porque tenía mucho miedo", ya que eran "chicos del colegio y chicas".

Concepción, la madre de Inma, reconoce que se enteró después de un chico llamase a su hija diciéndole que aparecía en un anuncio de una página web de contactos. "El chico nos había dicho que había un anuncio en 'pasión.com' y que decían que era mayor de edad", relata.

"Yo llamé a la página, denuncié a la página y denuncié a quien había puesto el anuncio. Nos dijeron que no nos podían decir quién era el que había puesto el anuncio y al final pusimos una denuncia en la policía, y desde entonces ni nos han contestado ni nos han dicho nada", lamenta Concepción.

La madre de la joven ha criticado los menores "sean inimputables" en estos casos de acoso. "A través de las redes sociales pueden hacer lo que les de la gana que nadie les hace nada", asegura.

Pedro García Aguado ha aconsejado a la madre que denuncie al centro educativo porque si los jóvenes han mandado esos mensajes dentro del colegio "la tutela en esas horas es del propio centro". "Y a partir de ahí, tirar del hilo e ir investigando", ha señalado.

Ofelia Tejerina, una abogada especializada en el uso de redes en internet, ha asegurado que "no hay falta de regulación ni es tan difícil encontrar a la persona responsable" en casos de acoso escolar. "La tecnología permite rastrear desde dónde parten unas amenazas, unas injurias, unas calumnias, y estas conductas, que son conductas humanas, están tipificadas", ha explicado.

"Si alguien quiere denunciar algo lo primero que tiene que hacer es tener pruebas de ha ocurrido algo", ha indicado la abogada, que señala que "con Internet es posible conseguir esas pruebas a través de un perito forense que determine de qué dirección IP parte esa información".

Tejerina ha explicado que, aunque el acoso ocurra fuera de las aulas, "cuando se produce entre gente del mismo entorno la responsabilidad es del centro y de los docentes". "Si tenemos las pruebas y conocemos a los responsables, tenemos que ir a poner una denuncia inmediatamente en una comisaría y advertir al centro docente de lo que está ocurriendo", ha señalado.

La madre de Imna ha replicado a la abogada que "efectivamente el colegio estaba al corriente de lo que estaba pasando", que denunciaron "con pruebas del anuncio que se había puesto y con pruebas de la foto que le habían quitado a mi hija".

La abogada ha achacado que no se hayan tomado medidas sobre este caso a que "las autoridades policiales y judiciales se han visto desbordados en cuanto a denuncias". "Tenemos que ser conscientes de que si estamos hiper-conectados tampoco podemos exigir una hiper-seguridad en la red como no la tenemos a pie de calle", ha concluido.