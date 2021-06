José Manuel Calderón y Mar Flores, descubiertos en ‘Mask Singer’: el asombroso doble desenmascaramiento

La sexta gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha estado llena de momentos que pasarán a la historia del programa. Nuria Roca ha sido la investigadora invitada con la que hemos descubierto que José Manuel Calderón se encontraba escondido en la máscara del Perro y que Mar Flores era el Flamenco del programa. ¡Un doble desenmascaramiento que ha dejado a todos de piedra!

Precisamente el Perro, ahora conocido como José Manuel Calderón, era el primero en mostrarnos sus pistas en un nuevo vídeo que ha ayudado mucho a nuestros investigadores. El campeón del mundo se ha desmelenado sobre el escenario antes de quitarse la máscara al ritmo de ‘Bailando’, haciendo que la noche comenzase por todo lo alto. En el momento de mostrar la pista que le han robado, el Perro dejaba perplejos a los investigadores al mostrar una cesta con huevos, ¡qué curioso!

El Flamenco fue la segunda máscara en pisar con fuerza el escenario de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Antes de que se quitase la máscara ante todos, Mar Flores arrasó en su actuación al ritmo de ‘Sweet Dreams’. ¡Nuestra espectacular máscara logró que todos le siguiesen el ritmo! En su pista robada, el Flamenco nos confesó que se vuelve loco por el fuet, ¡qué glotón!

Tras ella, el simpático Plátano de ‘Mask Singer’ llegaba al programa tras un vídeo de pistas en el que ha dejado importantes datos para seguir investigando su identidad. ¡Tenemos un Plátano de lo más romántico y pasional! Una vez en el escenario, la máscara se metía a todos en el bolsillo al cantar ‘Billie Jean’ de Michael Jackson. ¡Su actuación ha enamorado a nuestros investigadores! Con semejante voz, el Plátano se ha metido a todos en el bolsillo y Javier Calvo ha asegurado que tiene papeletas para ganar.

La adorable Monstruita del programa fue la última en dejarnos ver su vídeo de pistas con el que seguir rellenando nuestro cuaderno de investigador: ¡ha cantado en un grupo de rock! Mostrando todo su poderío y buen rollo, la Monstruita se ha puesto ‘La tirita’ como Belén Aguilera y Lola Índigo. ¡Nadie se puede resistir a nuestra colorida máscara! Javier Ambrossi ha asegurado conocer la voz de nuestra máscara tras escucharla cantar, ¡quién sabe si habrá dado en el clavo!

Tras sus primeras actuaciones en el programa llegaba el momento de las votaciones y el Perro era el elegido para revelar su identidad. José Manuel Calderón, el exjugador de la NBA, se encontraba debajo de la rockera máscara que tantos momentos buenos nos ha hecho pasar en el programa. ¡Qué momentazo!

Después de ese gran desenmascaramiento, Flamenco, Monstruita y Plátano se enfrentaban al Duelo Final del programa. El Flamenco ha derrochado sensualidad con ‘Saturday Night’, la Monstruita nos ha regalado un ‘Sonrisa’ como Ana Torroja y el Plátano mostraba todo su ‘flow’ con ‘That's What I Like’ de Bruno Mars. ¡Qué gran duelo!

Sin embargo, el Flamenco ha tenido que quitarse la máscara en esta sexta gala. ¡Qué momentazo nos ha regalado Mar Flores al ver que era ella quien se encontraba oculta tras la máscara!