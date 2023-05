Mónica Naranjo: "Si fuera una máscara, sería la piedra, para no sufrir"

Mónica Naranjo es una de las nuevas incorporaciones en el equipo de investigadores de la tercera temporada de ‘Mask Singer’. La cantante estará junto a Ana Obregón, Javier Calvo y Javier Ambrossi para intentar descubrir quién se esconde detrás de las máscaras.

Mónica Naranjo asegura que “las pistas despistan” y que está afrontando este reto cargada de paciencia. A la hora de fijarse en las máquinas, la cantante dice que usará “el oído, pero te engañan”.

Respecto a la nueva temporada, “viene fuerte” confiesa la nueva investigadora, unas novedades que también nos ha adelantado Arturo Valls, entre las que destacan la figura del delatador.

Mónica Naranjo nos descubre sus máscaras favoritas de la tercera edición, para ella destacan Gorila por su buen rollo o Sirena.

A la hora de ser una máscara, la cantante asegura que le gustaría ser una piedra, “para no sentir y no sufrir”. No te pierdas el estreno de la tercera edición de ‘Mask Singer’ el miércoles a las 22:45 en Antena 3.