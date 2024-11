¡Menuda compenetración! Corazón derrocha dulzura y complicidad con ‘La bicicleta’

En su primera aparición en el programa, Corazón sorprendió con una brillante interpretación de ‘You’re the one that I want’. En ella, su compenetración era más que evidente, algo que hemos podido volver a ver en su segunda actuación en Mask Singer.

En esta ocasión, Corazón ha escogido una de las canciones que más ha sonado en los últimos años en verano: ‘La bicicleta’, de Shakira y Carlos Vives. Los dos han estado muy coordinados en los pasos de baile y han disfrutado los casi dos minutos que ha durado la canción. ¡El público ha vibrado con ellos!

“Es grave la voz, de repente”, ha comentado Javier Ambrossi asombrado al escuchar cantar a uno de los dos famosos que componen corazón. Parece que esta actuación da pie a que se generen nuevas teorías sobre su identidad. ¿Quiénes se esconderán debajo de esta máscara?