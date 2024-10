¡Un flechazo! Corazón enamora al estilo Grease con ‘You’re the one that I want’

Estaba claro que la pareja Corazón iba a conquistar al público desde su primera actuación. ¡Ha arrasado en la primera gala de Mask Singer! La máscara ha enamorado con su versión de ‘You’re the one that I want’, con una química comparable a la de John Travolta y a Olivia Newton-John en la película Grease.

Durante la actuación, Javier Calvo y Javier Ambrossi se han intercambiado miradas de sorpresa. ¿Quizá por las voces? Los investigadores han tratado de sacar alguna deducción más tras las pistas que habían conocido.

La pareja Corazón ha demostrado una gran compenetración cantando y también bailando. Sin duda, las dos mitades encajan a la perfección y han dejado el primer gran flechazo de la temporada.