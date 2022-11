LOOK OF THE WEEK

Imita la mirada seductora de Salma en 'La Voz' siguiendo los consejos de M·A·C Cosmetics

Aprende a recrear este maquillaje creado por M·A·C Cosmetics para Salma en los asaltos de 'La Voz'. Sigue todos sus consejos en este tutorial para seducir con una mirada potente y elegante.