Consigue la mirada cautivadora de Ana Corbel en 'La Voz' con el paso a paso de M·A·C Cosmetics

1. Empezamos con la sombra en crema PAINT POT PAINTERLY por todo el párpado.

2. ¡Rasga tu mirada! Comienza el delineado haciendo una guía con DUAL DARE WATERPROOF LINER. Una vez lo tengas creado, rellénalo hasta conseguir el grosor deseado.

3. Con el otro lado del mismo delineador, marca la parte delineada previamente y difumina para conseguir un efecto ahumado felino en segundos.

4. Dale un toque diferenciador al look, y atrévete con la sombra metalizada DAZZLESHADOW LIQUID STARS IN MY EYES. Aplícala desde el lagrimal hacia el centro, y difumínala rápidamente. Para dar más intensidad al look, refuerza la parte negra del look, con la sombra EYE SHADOW CARBON.

5. Para conseguir el efecto felino que llevó Ana, termina con un delineado en la línea inferior de pestañas utilizando de nuevo DUAL DARE WATERPROOF LINER.

6. ¡Momento FANTASÍA! Aplica FIX + STAY OVER para fijar el brillo y añade glitter encima de la sombra plateada.

7. Unas pestañas impresionantes con MAC STACK MASCARA dan el toque final a un look ganador.