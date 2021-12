El actor Roberto Álamo, tío de Inés Manzano, uno de los principales apoyos de la ganadora de 'La Voz'

Inés Manzano se proclamó la ganadora de 'La Voz' en una Gran Final llena de emociones y artistas de lujo. Además, hemos descubierto que la joven finalista del equipo de Pablo Alborán estaba arropada por su familia desde la grada. Al lado de sus padres se encontraba su tío, el actor Roberto Álamo.

En sus redes sociales se puede comprobar como es un apoyo incondicional de su "amada sobrina". Además de enviarle mensajes llenos de cariño y ánimos para continuar en el mundo de la música, también comparte vídeos a su lado realizando 'covers' de distintas canciones: "Mi amada sobrina, Inés (@inesmanzano_ ) está en la final de “La Voz” junto a tres aspirantes más. Pase lo que pase esta noche, mi amor, has de saber que estoy orgulloso de ti, no por haber llegado a la final (que también) o por haber participado en ese programa, si no por el simple hecho de ser como eres. Te amo, y te deseo toda la suerte del mundo para la final de esta noche. PD: Gracias infinitas, @pabloalboran por cuidar y guiar a Inés. Aquellos que ayudan y aman a mi familia, son amados por mi. Ya te amo, hermano. Gracias.". De este modo, el actor animaba a su sobrina a disfrutar de la Gran Final.

Finalmente, tras proclamarse ganadora de 'La Voz 2021', Inés Manzano recibió un precioso mensaje de su tío Roberto Álamo y mostró un vídeo en el que recogió grandes momentos de su sobrina en el programa y un tierno vídeo de la talent cuando era muy pequeña: "Todavía emocionado por tu éxito, amada Inés. Enhorabuena, mi amor. El camino (como dijeron los Beatles) es “The long and winding road”, pero tú ya estás caminando ese sendero. Paciencia, poco a poco, sobrina amada, resistencia, trabajo, esfuerzo y humildad. Te amo con todo mi corazón en flor. Gracias, de corazón, a ti también @pabloalboran".