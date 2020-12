"Gracias por dar voz a las personas que no la tienen": La madre de Kelly elogia la valentía de su hijo en un emotivo mensaje

Para Kelly su familia lo es todo y ellos tampoco se han separado de él durante su trayectoria en 'La Voz' para transmitirle todo su cariño y fuerza.

El talent, antes de subirse al escenario como finalista para interpretar en solitario 'When we were young', ha recibido una gran sorpresa: un mensaje de su madre agradeciendo a su hijo su valentía.

El artista, antes esas imágenes, ha confesado, emocionado, que todo lo que sabe hacer es gracias a ella. ¡Revive este tierno momento en el vídeo de arriba!