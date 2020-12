Es parte de la victoria de Kelly en 'La Voz': La reacción de Miriam Rodríguez tras conocer la gran noticia desde al otro lado de la pantalla

Kelly se hizo al fin con el galardón de mejor voz de nuestros país en una reñida final cargada de emociones y mariposas revoloteando por el estómago de los talents.

El talent de origen nigeriano y residente en Lleida conquistó a todos con 'When we were young', una mágica actuación que le valió la victoria.

Laura Pausini, su coach, no cabía en su orgullo y aplaudía a su 'pupilo' entre lágrimas de emoción junto al resto de compañeros de 'batalla'.

En este momento de euforia faltaba alguien muy importante que tuvo mucho que ver en que Kelly pudiera volver al programa tras ser eliminado en los Asaltos. Miriam Rodríguez lo esperaba en 'El Regreso', un innovador formato digital que llega de la mano del Grupo Catalana Occidente, para brindarle una segunda oportunidad.