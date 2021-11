Fin del Asalto Final de ‘La Voz’ tras unas decisiones que rompen el alma de los coaches y asesores

Uno de los programas más complicados para los coaches de ‘La Voz’ ya finalizado. El Asalto Final ha puesto en un gran aprieto a todos ellos para tomar una difícil decisión. De los tres talents que actuaban en el programa, solo dos de cada grupo pasarían a los Directos pero eso no era todo, el público tenía mucho que decir porque debía escoger a uno de ellos.

Equipo Pablo Alborán

Fuerza, personalidad, pasión y arrojo

La gala comenzaba con el equipo de Pablo Alborán y su asesora, María José Llergo. Sus decisiones estuvieron marcadas por la gran incertidumbre de escoger entre las tres voces femeninas con un estilo muy diferente cada una.

El público fue soberano y se decidió por el flamenco Marina Jiménez que emocionó a todos con una versión sacada del corazón del tema ‘Sobreviviré’ de Manzanita. Pablo Alborán no pudo contener su emoción y derramó lágrimas de orgullo al ver a su talent disfrutar encima del escenario. ¡Qué arrojo de sentimientos!

Pablo Alborán y María José Llergo tomaron una complicadísima decisión entre las dos últimas talents de su equipo. Finalmente, fue Toyemi quién se llevó el pase a los Directos tras derrochar un enorme talento durante su actuación cantando ‘I’m here’ de Cynthia Erivo.

Yamile Wilson fue la talent del ‘Equipo Alborán’ que se quedó a las puertas de los Directos pero se fue feliz tras su paso por ‘La Voz’. Además, durante el Asalto Final traje el ritmo al plató con su versión cubana de ‘Lágrimas negras’ de Bebo Valdés y Diego El Cigala que hizo salir a los coaches y asesores a bailar. ¡Vaya meneo le pegó David Bisbal a Malú al ritmo de salsa!

Tras este programa, el equipo de Pablo Alborán ya está al completo de cara a los Directos de ‘La Voz’ sumando al pase directo en los Asaltos que otorgó a Inés Manzano y el robo de Carlos Galí, del equipo de Alejandro Sanz; las voces de Marina Jiménez y Toyemi, las seleccionadas en el Asalto Final.

Equipo Luis Fonsi

Lírico, sutileza, crooner y una particular voz

El equipo de Luis Fonsi y David Bisbal fue el segundo en pasar por el Asalto Final con tres talents que realizaron tres perfectas actuaciones y complicó al máximo la decisión del coach y su asesor.

La primera decisión la tomó el público escogiendo la maravillosa voz ‘crooner’ de Daniel Gómez. El talent realizaba una versión propia del tema ‘If ain’t got you’ de Alicia Keys que hizo completamente suya.

La segunda elección fue de Luis Fonsi y David Bisbal. El coach puertorriqueño aseguraba que era la más complicada que tomaba de todas las ediciones internacionales de ‘La Voz’ que había hecho. Entre Carlos Ángel Valdés y Óscar Ettedgui escogió quedarse con la poderosa voz de Carlos Ángel tras su perfecta interpretación de ‘Say you won’t let go’ de James Arthur.

La eliminación de Óscar Ettedgui llenó todo el plató de tristeza. Luis Fonsi se despedía de su talent con la mano en el corazón y la promesa de ayudarle en el mundo de la música: “Yo me comprometo a llevarte a los mejores productores”, se sinceraba el coach puertorriqueño. Óscar dejaba un buen sabor de boca en el Asalto Final con una increíble actuación cantando 'I can't make you love me' de Teddy Swims.

Tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Diana Larios, el robo de Irene Nández, del equipo de Pablo Alborán, y la incorporación de Daniel Gómez y Carlos Ángel Valdés en el Asalto Final; el equipo de Luis Fonsi ya tiene a sus cuatro talents para los Directos de ‘La Voz’.

Equipo Alejandro Sanz

Potencia, sentimiento, una voz rasgada y versatilidad

Llegados al ecuador del programa, era el turno del equipo de Alejandro Sanz y Greeicy. Muy emocionados, tomaban una decisión esencial para su ‘team’ escogiendo entre sus tres chicas tras sus actuaciones en el Asalto Final de ‘La Voz’.

La primera decisión fue la del público que con sus votaciones, muy ajustadas, decidían que fuese Alice Reay quien pasase a los Directos. La talent, a pesar de los nervios, logró asombrar con una versión acompañada de su inseparable guitarra, del tema ‘Always remember us this way’ de Lady Gaga.

La segunda decisión la tomó Alejandro Sanz ante sus dos últimas talents. Finalmente, tuvo que decidirse y quedarse con lo vivido en el Aalto Final para decantarse por una de ella y fue Beli quién se ganó su puesto en los Directos de ‘La Voz’. La joven cordobesa emocionó a todos con su versatilidad al interpretar ‘Je vais t’aimer’ de Michel Sardou.

Fue Mara Cruz quién no superó el Asalto Final y se quedó a las puertas de la siguiente fase pero se llevó el apoyo y los mensajes de cariño tanto de Alejandro Sanz como Greeicy. Además, nos encandiló durante la gala con una preciosa versión de 'Pero me acuerdo de ti' de Christina Aguilera.

Así es el equipo de Alejandro Sanz de cara a los Directos de ‘La Voz’: tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Karina Pasian y el robo de Julio Benavente, del equipo de Pablo Alborán, se han sumado las voces de Alice Reay y Beli, las seleccionadas en el Asalto Final.

Equipo Malú

Flamenco, sensibilidad, un vozarrón por excelencia y corazón

Finalmente, llegaba el turno de Malú y Beret. El último equipo que pasaría por el Asalto Final. Los tres talents del equipo de la coach madrileña estaban muy nerviosos pero lograron sacar su mejor esencia para cautivar a todo el plató. Además, sus perfectas actuaciones complicaron la decisión final.

El público de ‘La Voz’ tomo el mando para dar el deseado pase a los Directos del equipo de Malú. Tras unas votaciones de lo más reñidas, fue el lírico de Besay Pérez quién enamoró a los espectadores para ganarse su puesto en la siguiente fase. El talent demostró un vozarrón por excelencia con una versión lírica del tango ‘Nostalgias’.

La siguiente decisión la tomaba Malú con la ayuda de Beret. Una elección con la que la coach sufrió mucho y tuvo que sincerarse antes sus dos últimas voces para otorgar el último puesto en los Directos de ‘La Voz’. Fue Jesús Peguero quién se llevó su merecido pase a la siguiente fase tras encandilar a su coach con una versión del tema 'Ángel caído'.

Además, fue con el talent quién protagonizó el momento más emotivo de la noche que hizo estallar en mil lágrimas a todo el plató. Malú y Jesús enamoraban cantando a dúo ‘Ángel caído’, una actuación única en donde la coach lo ha dado todo por llevar mucho tiempo sin subirse a un escenario. ¡No puedes perdértelo!

La última despedida fue para Tomasa Peña quién no se llevó el pase a los Directos pero si el gran apoyo de Malú. La talent, toda una artistaza flamenca, se coronaba como una gran voz de raíz y recibía un gran aplauso por todo su recorrido en el programa. Además, dejaba huella en la gala con su gran homenaje al tema 'Piérdete conmigo' de Parrita.

Fin del Asalto Final y cierre completo de equipos tras las decisiones de Malú. El equipo de la coach madrileña ya está preparado para los Directos de ‘La Voz’: cuenta con el pase directo en los Asaltos que otorgó a Ezequiel Montoya y el robo de Fran Valenzuela, del equipo de Alejandro Sanz. A ellos se han sumado las voces de Besay Pérez y Jesús Peguero, los seleccionados en el Asalto Final.