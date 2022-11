Así ha sido La Gran Batalla de ‘La Voz’: un festival único rodeado de asesores de lujo

La Gran Batalla de ‘La Voz’ se ha convertido en un auténtico festival de música único e inigualable. Dieciséis actuaciones de talents de los que hemos conocido los 28 artistas que competirán en la fase de Asaltos.

La gala se ha inaugurado con una actuación de lujo de los cuatro coaches. Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco se han reunido para realizar una espectacular versión conjunta del tema del coach catalán, ‘Entre sobras y sobras me faltas’.

Equipo Laura Pausini

Laura Pausini ha contado con la ayuda de Vanesa Martín como su asesora durante esta fase y así, poder tomar las mejores decisiones de cara a los Asaltos.

La primera de sus actuaciones fue la compuesta por cuatro voces: Lara García, Adriana Terrén, Chiara Oliver y Sergio del Boccio. Los talents han impresionado a todos los asistentes con una versión con mucho 'power' del tema 'Born this way' de Lady Gaga. Tras esta batalla, la coach italiana y su asesora decidieron que Lara fuese el pase exprés de la gala. Gracias a este poder, la talent supo antes que ningún otro concursante de su equipo que ya estaba dentro de los Asaltos de 'La Voz'.

Los segundos en actuar fueron Víctor Bravo, Javier Simón y Dani Juanico que demostraron una gran sensibilidad uniendo sus diferentes estilos musicales versionando el tema 'Pray' de Sam Smith. Tras ellos, Gabriel Herrera, Omar González, Ana González y LuisFro tuvieron que superar un auténtico reto al enfrentarse a la canción 'Contigo' de Sebastián Yatra. Y, finalmente, los últimos talents del equipo de Laura Pausini y Vanesa Martín en pisar el escenario de 'La Voz' fueron Eva Marco, Oliver Jaén y Ana Davidson que realizaron una explosiva actuación del temazo 'Bohemian Rapshody' de Queen.

Tras conocer que Lara García estaba en los Asaltos, Laura Pausini y Vanesa Martín decidieron sus seis últimas voces: Dani Juanico, Ana González, Sergio del Boccio, Chiara Oliver, Gabriel Herrera y Víctor Bravo fueron los seleccionados para continuar la travesía de 'La Voz'.

Equipo Antonio Orozco

El segundo equipo en actuar en La Gran Batalla fue el de Antonio Orozco que fue asesorado por Mala Rodríguez. Uno de los 'teams' con más voces flamencas de la gala. Los primeros en pasar por el escenario fueron Juan Motos, Fael Hernández, Adrián Benítez y Fran Flores que realizaron una versión maravillosa por bulerías del tema 'No es lo mismo' de Alejandro Sanz. Una interpretación que llevó al coach y su asesora a pulsar el botón para otorgar su pase exprés a Fael Hernández. ¡Un momento emocionante!

Esperanza Bonelo, Salma Díaz, Tamara Valverde y José Correa también lograron impresionar a todos con sus fantásticas voces cantando el tema 'No!' de Pablo López y Miriam Rodríguez. Una versión que el propio intérprete allí presente aplaudió con orgullo. Tres de las chicas de 'Team Orozco' realizaron una de las actuaciones más potentes de la gala al realizar una interpretación del tema 'Broken strings' de James Morrison. Nathalia Wojcik, Altea Mainer y Sonia Gil causaron sensación y levantaron a todo el público tras su paso por el programa.

Finalmente, fueron las voces de Anton Perard, Álex Perea y Javier Crespo que enamoraron a todos los coaches y asesores presentes con una versión muy especial del tema 'Hold on' de Justin Bieber. ¡Maravillosos!

La decisión de Antonio Orozco y Mala Rodríguez fue muy complicada para ambos que, tras seleccionar a Fael como su pase exprés, decidieron que los últimos seis talents que les acompañarían en los Asaltos fuesen Salma Díaz, Javier Crespo, Anton Perard, Fran Flores, Adrián Benítez y Juan Motos. ¡Enhorabuena!

Equipo Pablo López

Pablo López no dejó en ningún momento de mostrar su orgullo y admiración a Raphael, su asesor de equipo en esta cuarta edición de 'La Voz' en Antena 3. El coach malagueño siguió la línea de sus anteriores compañeros al decidir su pase exprés en la primera de las actuaciones de su 'team'. Joshua fue el elegido tras cantar junto a Javier Santacruz y Teresa de Luis el tema 'Somewhere only we know' de Keane. Sus tres estilos musicales tan diferentes no impidieron crear una atmósfera muy especial en el plató.

Los segundos talents del equipo del malagueño en actuar en La Gran Batalla fueron las voces flamencas de Ana Corbel, José Carlos Escobar y Patricia Rubio que cautivaron a todo el público con una maravillosa interpretación de la canción 'Y ya te quería' de Alejandro Sanz. Tras el arte andaluz, llegó el puro rock al escenario de 'La Voz' gracias a Kike Benito, Josué Sánchez y Sandra Corma que hicieron suyo el famoso tema 'All for love' de los míticos Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Un temazo digno de una gran gala.

Los últimos fueron el grupo compuesto por Álvaro Santos, Alba Molina, Sofía Rico, Sara Guadalupe y Mari Carmona que inundaron el escenario con sus preciosas voces y lograron poner a todos los pelos de punta con una sentimental versión de 'Ya no', tema de Manuel Carrasco.

Finalmente, la decisión de Pablo López y Raphael se vio envuelta en grandes dudas pero, tras otorgar el pase exprés a Joshua, escogieron a seis de sus voces más especiales: José Carlos Escobar, Álvaro Santos, Teresa de Luis, Ana Corbel, Sandra Corma y Javier Santacruz. ¡A por los Asaltos!

Equipo Luis Fonsi

Finalmente, llegó la hora del último equipo de La Gran Batalla. Luis Fonsi, acompañado de Lola Índigo, fueron los últimos en escoger a sus siete voces de cara a los Asaltos. La primera de sus batallas se convirtió en un auténtico musical en 'La Voz'. Génesis de Jesús, Adrián Garzía, Demode Quartet y Milos llenaron por completo el escenario asombrando a todos los asistentes. Siete talents en total creando un verdadero espectáculo cantando 'End of the road' de Boyz II Men. Un tema que lograron hacer completamente de ellos. Además, de esta poderosa actuación también salió la primera de las voces de Luis Fonsi que estaría en los Asaltos: Génesis se convirtió el pase exprés de la gala.

En el equipo de Luis Fonsi tampoco faltaron las voces más flamencas. Jonatan Santiago, Lucía Rodríguez y Triana Ojeda demostraron una coordinación asombrosa al ritmo de 'A puro dolor', la versión de Pitingo.

Dani Sánchez, Félis Arriezu y Nani Gonçalves fueron los responsables de crear una soberbia actuación en La Gran Batalla interpretando con mucha fuerza el tema 'One' de U2. Y, finalmente, los últimos talents en pisar La Gran Batalla y clausuran este impresionante festival de música fueron Alba Ed Dounia, Tayra Taylor, Gilberta Wilson y Nicolás Moreno que nos regalaron una de las actuaciones más emotivas y llenas de magia al ritmo de 'Entre otros cien' de Marta Soto.

Para finalizar y conocer los últimos siete talents que estarían en los Asaltos. Luis Fonsi y Lola Índigo tomaron su decisión e incorporaron a Génesis, su pase exprés, las voces de Milos, Tayra Taylor, Jonatan Santiago, Félis Arriezu, Alba Ed Dounia y Demode Quartet. ¡Nos vemos en la siguiente fase!

Resumen de equipos