¡CÓMO MUEVE LAS CADERAS EL COACH!

¿Quién no ha bailado con "No eres tú, no eres tú, soy yo..."? El coach de 'La Voz' pone en pie a todo el plató al ritmo de 'Échame la culpa'. Luis Fonsi se arranca a mover las caderas entre los aplausos del público y ... ¡Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López también se han unido a la fiesta!