Dani Fernández será asesor de Antonio Orozco en La Voz 2024: "Los dos vemos la vida y la música de formas muy parecidas"

El viernes a las 22.00h Antena 3 emite la Gran Batalla de La Voz. Una nueva fase en la que nuestros coaches tendrán que dejar a la mitad de su equipo fuera del concurso, pero no estarán solos, para estas complicadas decisiones estarán acompañados por los asesores.

Antonio Orozco contará con la ayuda de una de las voces más importantes de nuestro país: Dani Fernández. El artista es una de las voces más especiales del panorama musical y está arrasando con su último disco 'La Jauría'. Para él estar en La Voz es un regalo, aunque ya sabe lo que es sentarse en el sillón de asesor porque ya compartió junto a Aitana esta experiencia en La Voz Kids 2023.

Los dos han encajado muy bien como team en La Voz: "Si algo define a este equipo son las risas. Los dos vemos la vida y la música de formas parecidas así que es un lujazo estar al lado de Antonio", segura Dani Fernández.

Para Orozco, la Gran Batalla de La Voz se define por que los artistas "hacen, dicen y cantan lo que quieren". Para ellos, esta nueva fase es muy complicada: "La hemos preparado desde la humildad y el cariño que creemos que tienen nuestros artistas", explicaba.

Eso sí, el coach ha querido hacer hincapié en que Dani Fernández tiene un papel fundamental como asesor: "Me moría por verles cantar en directo y me quiero dejar llevar por la emoción", confiesa, y además, asegura que han coincidido bastante en las decisiones: "El que más me transmita y me haga emocionarme es con quien me quiero quedar".

Como ellos mismos aseguran, la Gran Batalla es una fase muy complicada: "Ha sido dificil, voy con él porque es una persona muy honesta y todo lo que dice es de verdad", confiesa de Antonio Orozco. ¡Menudo equipazo!

¡No te pierdas la entrevista exclusiva de Dani Fernández y Antonio Orozco en La Voz!