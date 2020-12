Carlos Yébenes canta ‘Got you on my mind’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Senior’

Carlos Yébenes no ha pasado indiferente durante las Audiciones a ciegas. Con el tema ‘Got you on my mind’ de Eric Clapton, el talent ha llenado de emociones el plató. Además lo ha hecho acompañado de su dobro, aportando un toque original y distinto.

Rosana no ha podido resistirse a pulsar su botón y conocer a Carlos, tras quedarse encandilada con su potente voz. ¡No te pierdas la actuación al completo en el vídeo!