Naida gana ‘La Voz Senior’ en una Gran Final cargada de emoción, lágrimas y actuaciones inolvidables

‘La Voz Senior’ ha llegado a su fin dejando una segunda edición de lo más emocionante. Después de las Audiciones a ciegas y dos Semifinales, ha llegado la Gran Final en la que los ocho finalistas, luchaban por el triunfo del programa.

Un programa lleno de emoción, sorpresas de familiares, lágrimas y a la vez alegrías. Además, hemos vivido actuaciones inolvidables de los talents y los coaches: “Son un ejemplo muy bonito en el que poder mirarse”, anunciaban los coaches antes dar el pistoletazo de salida al final de la edición.

EQUIPO ANTONIO OROZCO

Emi Bonilla y Nico Fioole eran los dos finalistas del equipo de Antonio Orozco. Dos perfiles muy diferentes que emocionaron con dos actuaciones de lo más desgarradoras.

Emi Bonilla, desgarrador interpretando una versión del tema ‘Trébole’ de Rocío Dúrcal. Por otro lado, Nico Fioole con su particular elegancia cantando ‘You make me feel so young’ de Frank Sinatra.

El coach catalán se decidía por Nico Fioole de entre sus dos finalistas y pudo crear un fantástico dúo en el escenario de ‘La Voz Senior’ con el tema, en castellano e inglés, ‘Yesterday I heard the rain’ de Tony Bennett.

EQUIPO PASTORA SOLER

Fernando Demon era el primero del ‘Equipo Pastora’ en actuar en la Gran Final con un famoso tema al que ha puesto su toque personal, ‘Unchain my heart’ de Joe Cocker. Por la otra parte, Juana Zamora nos conquistaba el corazón con la versión de ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal.

A pesar de la difícil decisión, Pastora Soler seleccionaba a Fernando Demon como su último finalista entre sus dos talents y compartía un precioso momento en el escenario cantando juntos ‘You are so beautiful’ de Joe Cocker.

EQUIPO DAVID BUSTAMANTE

David Bustamante se encontraba con mucha emoción y alegría al ver actuar a sus dos finalistas en la Gran Final de ‘La Voz Senior’.

Fernando Liben nos cautivaba con su particular sabor cubano con el tema ‘Dos gardenias’ de Antonio Machín y por otro lado, Naida Abanovich volvía a desprender su torrente vocal en el escenario con un tema propio de una ópera, ‘Ebben N’Andro Lontana’.

El coach cántabro sufrió mucho para tomar su decisión pero optó por el gran talento de Naida Abanovich para continuar el programa y además, impresionó con un dúo inolvidable con la talent. Juntos cantaron a la perfección el tema ‘La traviata’ de Giuseppe Verdi.

EQUIPO ROSANA

Rosana era la última coach en tomar su decisión entre sus finalistas. Los Tres Aries eran los primeros en enamorarnos con una versión inigualable del tema ‘Para toda la vida’ de Rocío Dúrcal. Mingo Fernández nos demostraba de nuevo su gran talento como músico y cantante interpretando ‘For once in my life’ de Frank Sinatra al piano.

La coach canaria elegía a Mingo Fernández como su último finalista en la Gran Final y nos contagiaba su ritmo con una actuación única cantando ‘Flor de lis’.

Finalmente, tras las actuaciones a dúo de los últimos cuatro finalistas y sus coaches. El público en el plató, con sus votaciones, tomaban la decisión de quiénes serían los últimos dos talents que competirían por ser el ganador de esta segunda edición del programa.

Nico Fioole, del equipo de Antonio Orozco y Naida Abanovich, del equipo de David Bustamante, se convertían en los dos últimos finalistas del programa. Los dos talents, compartieron escenario al lado de Helena Bianco, la ganadora de la primera edición, y los tres juntos interpretaron un ‘Medley’ de lo más espectacular.

Naida Abanovich gana la segunda edición de 'La Voz Senior'

El público volvía a ser el que tomaría la última decisión y la más importante del programa. Con muchos nervios de por medio, y tras un programa único y muy especial, las votaciones de los espectadores en el plató coronaban a Nadia Abanovich, del equipo de David Bustamante, como la ganadora de la segunda edición de ‘La Voz Senior’. ¡Enhorabuena!