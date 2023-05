Estos son los talents que han logrado un pleno en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'

Esta cuarta edición de 'La Voz Kids' nos está dejando momentos inolvidables. Son muchos los talents que han dejado el listón muy alto, con unas actuaciones que nos han dejado los pelos de punta y que han hecho que cada noche hayas disfrutado como nunca de las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'.

Aitana, Rosario, Sebastián Yatra, David Bisbal (o Pablo López) han coincidido en varias ocasiones a la hora de elegir un talent. Es en esos momentos cuando los coaches han sacado sus mejores armas para lograr que ese talent se vaya a su equipo. ¡Repasamos cuáles han sido todos los plenos de estas Audiciones a ciegas!

1. Daniela Montes

Hay actuaciones que enamoran y una de ellas ha sido la de la joven Daniela Montes. La talent de 14 años no solo conquistó a los cuatro coaches, si que también enamoró a todo el público al versionar en el piano ‘All I want’. Su voz y su música nos sorprendieron a todos. La talent decidió irse al equipo de David Bisbal.

2. Béty Dumitru

La voz de Béty Dumitru en las últimas Audiciones a ciegas traspasó el alma de todos los coaches. Bisbal, Aitana, Yatra y Rosario se dieron la vuelta deslumbrados por la voz de la pequeña y asegurando que era una niña prodigio. Aitana y David Bisbal aseguraron que podía ganar el concurso porque ella era 'La Voz Kids'. Los cuatro coaches le suplicaron unirse a su equipo, pero Béty dio la sorpresa cuando dijo que quería irse con Sebastián Yatra.

3. Erika Martín

El sentimiento de Erika enloqueció a los coaches en las Audiciones a ciegas. La joven cantó un tema de Niña Pastori con el que derrochó puro sentimiento en el escenario de 'La Voz Kids'. Los cuatro coaches se giraron y pelearon por su voz, pero la joven se fue al equipo de Rosario.

4. Lucía Fernández

Lucía Fernández protagonizó uno de los plenos más emocionantes de la edición. La talent se llevó una sorpresa cuando nada más empezar la actuación, los cuatro coaches fueron girándose para conseguir su impresionante voz. La ilusión de Bisbal, Yatra y Rosario cambió por completo cuando Aitana la reconoció y admitió que la conocía. Como era de esperar, Lucía se fue al equipo de Aitana.

5. Rubén Franco

El talent Rubén Franco sorprendió a todos cantando en las Audiciones a ciegas ‘La niña de fuego’ de Manolo Caracol. Su fuerza en el escenario hizo que todos los coaches se girasen protagonizando un momento muy especial. Rubén se marcó al equipo de David Bisbal.

6. Samuel Marín

La sensibilidad de Samuel nos enamoró a todos en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'. El pequeño estaba muy nervioso por canta delante de su ídolo, pero logró superar todos sus miedos y un pleno. Samuel no dudó en marcharse con Sebastián Yatra.

7. Lucía Baizán

La talent Lucía Baizán, de 14 años también consiguió conquistar a todos los coaches con su actuación cantando un tema de Pablo Alborán. Su gran potencial fue suficiente para que Aitana, Pablo (en representación de Bisbal), Yatra y Rosario se girasen al escucharla cantar. Finalmente, Lucía decidió irse al equipo de David Bisbal.

8. Ana Valero

Ana Valero arrasó en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'. La talent se llevó un pleno y los cuatro coaches coincidieron en que su voz era un de las más impresionantes. la joven estaba viviendo un sueño y es que conoció a una de sus artistas favoritas, Aitana, por lo que no dudó en marcharse con ella.

9. Alicia Herrera

Alicia Herrera sorprendió a todos los coaches con su 'Nana triste'. Los cuatro coaches se giraron al oírla cantar, aunque Pablo López fue bloqueado y no pudo optar por su voz ni pelear para conseguirla. Alicia se fue directamente al equipo de Aitana.

10. Barbare Makhatadze

La voz de Barbare revolucionó a los coaches en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'. La pequeña cantó 'Creep' y se llevó un pleno ya que todos los coaches querían su voz. Tras mucho pensárselo, la pequeña decidió irse al equipo de David Bisbal.

11. Adrián Campos

El talent Adrián Campos protagonizó una actuación única en 'La Voz Kids'. El pequeño rompió a llorar cuando vio a Rosario darse la vuelta durante su actuación. Pablo López, Aitana y Sebastián Yatra también pulsaron el botón por su voz, por lo que el pequeño se llevó un pleno de todos los coaches. Adrián se fue al equipo de Bisbal.

12. Lennon Jon

Lennon Jon fue el talent que se llevó la segunda oportunidad al no superar las Audiciones a ciegas. El talent ha sido el único que podía repetir su actuación, así que se llevó una gran sorpresa cuando logró que todos los coaches se girasen en su segunda oportunidad. Su voz rockera conquistó a los cuatro artistas y Lennon decidió marcharse al equipo de Sebastián Yatra.

13. Dulce Barroso

A sus 9 años, Dulce conquistó a todos los coaches al cantar 'Qué bonito', uno de los temas más especiales de Rosario. Un regalo muy especial para la coach y un momento único, ya que la pequeña Dulce quiso irse al equipo de Rosario.

14. Molly y Shelly

Han sido las únicas en presentarse en pareja. Las hermanas Molly y Shelly cantaron ‘Who’s loving you’ en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' y conquistaron a los cuatro coaches aunque solo dos de ellos pudieron darse la vuelta ya que Aitana y Pablo López fueron bloqueados por sus compañeros.

Las pequeñas tuvieron que tomar una decisión muy importantes juntas y decidieron irse al equipo de Sebastián Yatra. Su pleno fue uno de los primeros que vivimos en esta edición.