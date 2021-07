"Se le ve más artista que a ninguno": Rosario se sincera sobre un talent a las puertas de la final de 'La Voz Kids'

La actuación de Javier Crespo en la Semifinal de 'La Voz Kids' no solo ha emocionado a su coach Vanesa Martín, quien no ha podido contener las lágrimas.

El joven artista ha sorprendido al resto de coaches con la emotiva versión de la canción 'When we were young', de Adele, erizado la piel a todos.

Los cuatro coaches solo han tenido palabras de felicitación hacia Javier, quien ha abandonado el plató feliz y aún con los nervios a flor de piel.

Por su parte, tras despedido al talent, Rosario se ha rendido ante él con una confesión a su compañero David Bisbal: "Se le ve más artista que a ninguno". ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!