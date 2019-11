La Voz Kids: Descubre a los semifinalistas tras la decisión de Vanesa Martín y Rosario Flores en el último Asalto

Los semifinalistas del equipo de Vanesa Martín

Vanesa Martín ha sido la primera de la última noche de Asaltos en decidir a sus cuatro semifinalistas. Tras unas actuaciones de lujo, la coach malagueña se apoyó completamente en su asesora, Pastora Soler, para tomar la mejor elección. Aysha Bengoetxea fue la primera en pasar a la siguiente fase, la joven talent de Irún impresionó con su evolución al interpretar 'If I ain't got you' de Alicia Keys. Marcos Díaz fue el segundo semifinalista de Vanesa, el único chico del equipo que, a pesar de estar enfermo, pudo lucirse en los Asaltos con su magnífica interpretación de 'Stone cold' de Demi Lovato.

Vanesa Martín: "Tenemos equilibrio con una cantautora, voz de raíz, pop rock americano y pop rock londinense"

fue la tercera en obtener su puesto para la Semifinal. La joven malagueña de 12 años pudo cumplir su sueño al interpretar el tema 'Cai' junto con la mismísima Niña Pastori . Un momento que hizo saltar las lágrimas en el plató de 'La Voz Kids'. Por último, Vanesa Martín escogió apara continuar dentro de su equipo. La coach confesaba que estaba totalmente cautivada con su voz al escucharla cantar y tocar con la guitarra su propio tema 'Borracha de amor'.

Los eliminados de Vanesa Martín: Yolaini Viñas y Laura Valle no obtuvieron el puesto en la fase de la Semifinal a pesar de sus brillantes actuaciones. La benjamina del equipo de Vanesa Martín cantó 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Dúrcal y la mallorquina de 15 años se esforzó al máximo para cantar 'I will be' de Leona Lewis a pesar de sufrir de afonía durante los ensayos. Las dos niñas no pudieron contener las lágrimas al saber que no estarían en el siguiente programa de 'La Voz Kids' pero, recibieron el apoyo de todos los coaches del programa.

Rosario Flores elige a sus cuatro semifinalistas

Rosario Flores ha sido la última coach que debía elegir a los cuatro niños que la acompañarían a la Semifinal. Lolita Flores y su hermana difrutaron como nunca de las actuaciones de los talents de su equipo. Lo difícil llegó a la hora de tomar decisiones y escoger solamente a cuatro de sus talents. El primero que pasó a la Semifinal: Daniel García. El pequeño de siete años que revolucionó completamente el escenario de 'La Voz Kids' como un auténtico 'mini Pablo López'. Daniel no dudó ni un segundo en entrar al escenario como un pequeño gran artista y fue capaz de dejar a todos boquiabiertos con su versión de 'El patio' del artista malagueño. Chavito fue el segundo talent elegido por las hermanas Flores. Un niño que enamora a la coach y a la asesora cada vez que canta y, en esta ocasión, no pudieron resistirse a su preciosa versión de 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz.

Rosario Flores: "Tenemos un equipo con fuerza y potencia"

Finalmente, Rosario y Lolita Flores se decidieron por dos niñas de su equipo:. Paloma Puelles fue la sevillana de 12 años que robó del equipo de David Bisbal durante la fase de Batallas. La pequeña llegó a los Asaltos dispuesta a superarse y pudo compartir un momento mágico en el escenario de 'La Voz Kids' al lado de Rosario Flores y el coach almeriense. Los tres juntos interpretaron el tema 'Lucía' de forma única. Por último,se creció en el plató con su maravillosa actuación cantando 'Si tú me miras' de Alejandro Sanz. Su dulce voz logró que las Flores le otorgasen un puesto en la Semifinal.

Los eliminados de Rosario Flores: Marta Pérez y Saira Suárez no lograron pasar a la Semifinal. Marta logró superarse y pasarlo bien encima del escenario cantando 'You are the reason' de Calum Scott y, Saira nos volvió a sorprender con su fuerza y ritmo al interpretar 'Wrecking ball' de Miley Cyrus. Las dos niñas agradecieron mucho a la coach madrileña sus consejos y su enorme cariño durante su paso por 'La Voz Kids'.

Los grandes momentos del último Asalto

Además de las fantásticas actuaciones de los niños de 'La Voz Kids', en el último Asalto pudimos vivir momentazos inolvidables.

Laura Valle, la talent del equipo de Vanesa Martín no pudo pasar a la Semifinal pero pudo cumplir su sueño en el programa al cantar al lado de Vanesa Martín y Pastora Soler el tema 'Perdóname'. Las tres juntas silenciaron el plató con su bonita versión improvisada encima del escenario.

Además, el momento más divertido de la noche lo protagonizaba Yolaini Viñas. La pequeña de 7 años hizo estallar las risas en el plató cuando interpretaba al lado de Vanesa Martín el tema 'No te pude retener', canción que la pequeña deseaba cantar con su coach. La alegría para todos llegó cuando la niña se equivocó con la letra del tema y, en vez de cantar "nos faltaron desayunos", prefirió decir con total inocencia "nos faltaron cereales". ¡Qué tierna!

Resumen de los equipos antes de la Semifinal

Equipo Melendi (4) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela y Julio Gómez.

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela y Julio Gómez. Equipo David Bisbal (4) : Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito e Irene Gil (robo a Vanesa Martín).

: Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito e Irene Gil (robo a Vanesa Martín). Equipo Vanesa Martín (4) : Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García y Marcos Díaz.

: Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García y Marcos Díaz. Equipo Rosario Flores (4): Daniel García, Chavito, Paola Casas y Paloma Puelles (robo a David Bisbal).

