Los talents que han conseguido un pleno en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'

Durante el transcurso de las Audiciones a ciegas de la tercera edición de 'La Voz Kids' ya hemos descubierto los enormes talentos de los niños que han pasado por el escenario. Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra no han podido resistirse con algunas de las voces y han pulsado su botón rojo a la vez. ¿Quiénes han hecho pleno? ¡Descubre la lista en esta noticia!

1. Macarena Estévez

Macarena Estévez levantó a todo el público de ‘La Voz Kids’ con una canción muy rockera de Miguel Ríos. La pequeña talent gallega inauguró esta tercera edición del programa con mucha energía cantando ‘Bienvenidos’. Tras el pleno de coaches, decidió incorporarse al 'Team Yatra'.

2. Marina Oliván

Marina Oliván pisó con fuerza el escenario de ‘La Voz Kids’ para ganarse su segunda oportunidad tras no haber pasado en la edición anterior. La talent riojana trabajó mucho para mejorar su voz y conquistó con su interpretación de 'Always remember us' de Lady Gaga. Los cuatro coaches se giraron para sumar su voz y finalmente, Marina eligió ser parte del equipo de Aitana.

3. Enrique Gabarre

El arte de Enrique Gabarre no se puede aguantar. El joven talent francés demostró que el flamenco le corre por las venas. Durante las Audiciones a ciegas se atrevió con el preciso tema ‘Algo especial en ti’ de Sarayma. Tras el pleno, Enrique escogió sumarse al equipo de David Bisbal.

4. Sandra Valero

Sandra Valero sacó a todo el público una gran sonrisa tras su paso por el escenario. La pequeña lo dio todo interpretando la complicadísima canción 'La mala costumbre' de Pastora Soler. La talent logró que los cuatro coaches se girasen pero ella lo tenía claro desde el principio: irse con Aitana.

5. Aroa Salaño

Aroa Salaño dejó a los coaches realmente alucinados con su brillante actuación en las Audiciones a ciegas. La joven talent almeriense interpretó mientras tocaba el piano el tema 'Stone cold' de Demi Lovato. Aroa se había ya autoproclamado fan de Pablo López así que, aunque recibió un pleno con su actuación, tuvo claro en irse al equipo del coach malagueño.

6. Rodrigo Cuesta

Rodrigo Cuesta revolucionó el plató de ‘La Voz Kids’ nada más comenzar a cantar. El talent burgalés hizo una versión súper personal de 'Thinking out loud' de Ed Sheeran en las Audiciones a ciegas. El talent se ganó un pleno de los cuatro coaches, aunque con Aitana bloqueada, el talent decidió sumarse al equipo de Pablo López.

7. María Arilla

María Arilla creó un momento único durante su actuación, auténtica magia para los oídos de todos los coaches y todo el público. La talent burgalesa impresionó con un control vocal maravilloso al cantar 'On my own' de Samantha Narks. Tras recibir el pleno, escogió pertenecer al equipo donde estaba su amigo, Rodrigo Cuesta, dentro del equipo de Pablo López.

8. Fran García

Fran García llegó pisando muy fuerte el plató. El joven talent gaditano impresionó a los cuatro coaches con una interpretación llena de fuerza del tema 'Show must go on' de Queen. Los cuatro coaches no dudaron en girarse por la voz de Fran pero finalmente, decidió irse al equipo de Pablo López.

9. Rocío Domínguez

Rocío Domínguez cantó con alma y corazón una versión muy especial del tema de ‘Entre sobras y sobras me faltas’ de Antonio Orozco. Los coaches se enamoraron de su voz durante su presentación en las Audiciones a ciegas y no dudaron en pulsar el botón rojo. A la hora de la decisión, Rocío lo tuvo claro: irse con Pablo López.

10. Leonor Villalba

Leonor Villalba realizó una de las actuaciones más tiernas de la noche. La pequeña de 8 años cautivó a los cuatro coaches con su versión del tema 'Colores en el viento' de la película Pocahontas. Con grandes dudas pero una gran sonrisa, Leonor se incorporó al equipo de Sebastián Yatra.

11. Carmen Alcalá

Carmen Alcalá se atrevió con una canción en francés para demostrar su talento en las Audiciones a ciegas. La talent alicantina enamoró con su dulce voz cantando 'La bohème' de Charles Aznavour y se ganó el merecido pleno de los coaches. Aunque en un primer momento confesó que se iría con David Bisbal, decidió finalmente sumarse al equipo de Pablo López.

12. Anaïs Mardivirin

No se puede negar el talentazo que Anaïs Mardivirin demostró durante las Audiciones a ciegas. La joven talent mallorquina impresionó con una gran calidad vocal al realizar una versión del tema 'Don't rain on my parade' de Barbra Streisand. Los cuatro coaches no se resistieron a esta espectacular voz y se giraron por Anaïs. Finalmente, decidió irse al equipo de David Bisbal.

13. Francheska Cruz

Francheska Cruz es muy pequeñita pero su voz es muy potente. La talent madrileña de 9 años se atrevió con el tema ‘La llorona’ de Chavela Vargas y se ganó un fantástico pleno de los cuatro coaches. La "princesa de La Voz Kids" tuvo claro que quería compartir esta experiencia en el programa dentro del equipo de Aitana.

De momento, los cuatro coaches se han llevado al menos un talent de los plenos. En cabeza va Pablo López, con 5 talents. Le sigue Aitana con 3 conseguidos. David Bisbal logró sumar a 2 talentos a la par de Sebastián Yatra, que también cautivó a dos pequeños de los 13 plenos en total hasta ahora.