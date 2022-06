Anaïs Mardivirin, puro talento con 'Don’t rain on my parade’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

No se puede negar el talentazo que Anaïs Mardivirin ha demostrado durante las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. La joven talent mallorquina ha impresionado con una gran calidad vocal al realizar una versión del tema ‘Don’t rain on my parade’ de Barbra Streisand. ¡Un auténtico musical!

Los coaches no han podido resistirse en pulsar su botón y girarse por conseguir la voz de Anaïs. Cada uno de ellos han luchado por sumarla a sus equipos pero, finalmente, la talent ha decidido ser parte del ‘Team Bisbal’. ¡Enhorabuena!

