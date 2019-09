La revolución ha llegado a la segunda noche de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' con el primer talent de la gala. Juan Manuel Segovia, un niño de 10 años que se declara fan incondicional de Lola Flores durante su presentación. La copla es su pasión y su sueño es estar en el equipo de Rosario Flores. Tras su interpretación en el escenario de 'Pena, penita, pena', logró conquistar a los cuatro coaches y hacer un pleno pero, brilló en el plató al realizar una versión increíble de 'A tu vera' con Rosario. Revive este momentazo de la noche.

Melendi usa su bloqueo: "Lo hice con malicia"

sumó a dos nuevos talent a su equipo en la segunda noche haciendo uso del bloqueo:se unió directamente a su 'team' tras bloquear de forma "maliciosa" a Rosario Flores. La talent de 15 años le cautivó a todos con su versión de 'Toda una vida' , tras considerarse fan incondicional de Pitingo y ser toda una ganadora de campeonatos de hip hop. Además, también consiguió la sensibilidad deque cantó 'Ya me enteré' de Reik, tras luchar por él contra Vanesa Martín: "Vas a ser uno de los que más vas a crecer".

La competencia estaba asegurada y, David Bisbal quiso sumar un nuevo talent a su equipo con el segundo pleno de la noche. La increíble voz de Berta Luna sacó las mejores armas de los cuatro coaches que luchaban porque la joven talent de 14 años con experiencia en el teatro musical, se fuese con uno de ellos. El coach almeriense se mostró muy agradecido por ser el elegido de entre los cuatro: "Gracias por confiar en mí". Revive el momento en el que interpretó 'The second star to the right' de la película Peter Pan.

Por último, Vanesa Martín también consiguió sumar a una de las talents más queridas por los coaches. Laura Valle, la talent de 15 años que sueña con ser toda una artista, impresionó con una versión muy especial de 'I will be' de Leona Lewis y, para sorpresa de la coach malagueña, fue la elegida de entre David Bisbal y Rosario Flores.

Dos talents no lograron ser escogidas en esta segunda noche de Audiciones a ciegas pero, cumplieron su sueño de cantar en un escenario como el de 'La Voz Kids'. Alison Fernández era la segunda vez que pisaba el programa y volvía a intentarlo tras recibir el apoyo de Antonio Orozco, que le envió un mensaje lleno de cariño a la aspirante. Por otro lado, Beatriz Martínez compartió su pasión por la música rock y se entregó al máximo en el escenario con una versión de Queen.

Los equipos tras las segundas Audiciones a ciegas:

Equipo David Bisbal (3): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez y Berta Luna

Equipo Melendi (3): Sofía Esteban, Sara Gálvez y Alan Brizuela

Equipo Rosario Flores (2): Daniel García y Juan Manuel Segovia

Equipo Vanesa Martín (2): Manuela Gómez y Laura Valle

