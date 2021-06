Gran debut de asesores de ‘La Voz Kids’ en una primera noche de Batallas con más emoción que nunca

¡Han llegado los asesores! En la primera noche de Batallas de ‘La Voz Kids’ hemos presentado a los cuatro coaches, David Bisbal, Melendi, Rosario Flores y Vanesa Martín, acompañados de la mano de un artista de lujo: Aitana, Beret, Rozalén y Blas Cantó, respectivamente.

En este primer programa de las temidas Batallas, hemos descubierto cómo tres niños de cada equipo se enfrentan entre sí en el escenario y solamente puede quedarse uno.

Los primeros en actuar fueron Lucas Mesa, Jesús del Río y Alejandro Marín, el equipo de Melendi y Beret, con la canción ‘Locked out of heaven’ del gran Bruno Mars. Como no podía ser de otra manera, han dejado mudo al público desde que han pisado el escenario. ¡Un auténtico trío de ases! Después de una complicada decisión, el coach y su asesor eligieron quedarse con Jesús del Río.

Los siguientes niños pertenecían al equipo de David Bisbal y Aitana. Leonor López, Dayron Jiménez y Rocío Avilés tenían que ganarse un puesto una bonita canción de Malú y Pablo López, ‘Ángel caído’. ¡Ha quedado preciosa! Tras una decisión de lo más complicada, el coach y su asesora se decidieron por la voz de Rocío Avilés para continuar dentro de su equipo. La sorpresa llegó cuando Melendi pulsó el botón de robo para llevarse la voz de Dayron Jiménez al su equipo y así, sumar su tan ansiada alma flamenca.

Entre lágrimas y muy emocionada, Leonor López pedía a David Bisbal cantar con ella para despedirse del programa cumpliendo un sueño. De forma espectacular cantaron a dúo el tema ‘Me olvidé respirar’.

Era el turno de los niños del equipo de Vanesa Martín y Blas Cantó. Con mucha ternura, Samantha Fonseca, Nazaret Moreno y Lola Avilés han cantado el tema ‘Arráncame’ de Vanesa Martín. La coach malagueña dudó mucho en qué decisión tomar y finalmente, optó por quedarse con la voz de Lola Avilés, produciendo así que dos hermanas continúen dentro de ‘La Voz Kids’ (Rocío Avilés, en el equipo de David Bisbal).

Vanesa Martín se emocionó mucho al ver como Rosario Flores pulsaba el botón del robo y salvaba a una de sus pequeñas. Tras usar su poder, Nazaret Moreno se convertía ahora en una pequeña 'monstrua' del programa.

Además, el gran momento sucedió cuando Vanesa Martín cantó al lado de sus tres niñas el mismo tema de las Batallas. ¡Vuelve a verlo!

Rosario Flores y Rozalén eran las siguientes en ver actuar a sus tres pequeños. Santiago Padilla, Jesús Montero y Alison Fernández han cantado ‘A puro dolor’ de Son By Four de la mejor manera posible. Una actuación de lo más emotiva y por la cual, la coach y su asesora decidieron quedarse con la voz del jovencito Jesús Montero.

A pesar de no haber robos, Santiago Padilla cumplió uno de sus sueños al poder cantar al lado de David Bisbal el tema 'Mucho más allá' de la película de Frozen. Y la revolución al plató llegó cuando Rosario Flores cantó con energía al lado de Alison Fernández la famosa canción 'No dudaría'. ¡Ha hecho levantar a todo el público!

Georgia Izquierdo, Lucía Casani y Patricia Kirilova llegaban al escenario de ‘La Voz Kids’ mostrando todo su talentazo. Las tres chicas cantaban con total armonía el tema ‘Can’t stop the feeling’ de Justin Timberlake. Después de muchas dudas, David Bisbal sopesó con Aitana qué decisión tomar y se quedaron con la voz de Georgia Izquierdo.

Otro gran momento de la noche fue cuando David Bisbal cantó al lado de Lucía Casani el precioso tema 'Abriré la puerta'. Así como Blas Cantó, que se atrevió a subirse al escenario de ‘La Voz Kids’ y cantar al lado de las tres chicas el tema de las Batallas. ¡Fantástico!

Finalmente, era el turno del último grupo de la noche, el trío del equipo de Melendi y Beret formado por los graves de Alejandro Gutiérrez, los perfectos agudos de María Baró y la dulzura de Sonia Castellanos. Los tres han protagonizado un auténtico show en el escenario de ‘La Voz Kids’. El coach y su asesor pensaron mucho con cuál de ellos debían quedarse y decidieron seguir contando con el vozarrón de Alejandro Gutiérrez.

El broche final lo puso Aitana, subiendo a cantar con las chicas que habían sido eliminadas. Muy emocionadas por conocer a la asesora, disfrutaron de un momento único en ‘La Voz Kids’. Sonia Castellanos y María Baró cantaron ‘Con la miel en los labios’ al lado de la propia Aitana. ¡Vaya momentazo!

Fin a la primera noche de Batallas. Revisa AQUÍ como se conforman los equipos semana tras semana y además, adelántate a la emisión de las segundas Batallas de 'La Voz Kids', en exclusiva y sin publicidad, en ATRESplayer PREMIUM.